Meteorolojiden Eskişehir için sarı uyarı: kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarıya göre; Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’nın bulunduğu bölgede bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Eskişehir’de rüzgâr hızının kısa aralıklarla saatte 60 kilometreye çıkabileceği belirtilirken, meteoroloji; soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.