Meteorolojiden Eskişehir için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, yapılan son değerlendirmelerde cumartesi günü (yarın) Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreyi bulacağı tahmin edilirken, pazar günü akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışının etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıldı.