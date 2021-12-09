Meteorolojiden Eskişehir bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, rüzgârın 10 Aralık Cuma gününden itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde güneyli yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde hamleli olarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 11 Aralık Cumartesi günü kuvvetini sabah saatlerinde azaltacak olan rüzgârın, akşam saatlerinden 12 Aralık Pazar akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada vatandaşlar, gerçekleşmesi beklenen kuvvetli ve tam fırtına sonucunda oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklar karşısında tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıldı.