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Meteorolojiden çiftçilere ‘zirai don’ uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de yarından itibaren geçerli 3 günlük, zirai don ve kırağı tahminlerinde bulunurken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları bu hususta uyardı.
ESKİŞEHİR 20.10.2022, 14:45
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de yarından itibaren geçerli 3 günlük, zirai don ve kırağı tahminlerinde bulunurken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları bu hususta uyardı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan hava tahminlerine göre, Eskişehir’in yüksek kesimlerinde, yarından itibaren 3 gün boyunca hava sıcaklıklarının düşeceği iletildi. Belirtilen günlerde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don ve kırağı beklendiği aktarılırken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.