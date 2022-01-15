Meteoroloji zirai dona karşı uyardı

Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskişehir’de yaşanacak zirai dona karşı çiftçileri uyardı. İl genelinde eksi 1 ile 5 derece arasında değişen hava sıcaklığının, gece saatlerinde merkezde ve ilçelerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığından dolayı oluşabilecek zirai don olayları için faaliyete devam eden çiftçilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.