Son Dakika
Bakan Kurum: “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karabük’e tam 11,5 milyar liralık yatırım yaptık”
Meteoroloji zirai dona karşı uyardı
Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.
ESKİŞEHİR 15.01.2022, 15:22
Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.
Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskişehir’de yaşanacak zirai dona karşı çiftçileri uyardı. İl genelinde eksi 1 ile 5 derece arasında değişen hava sıcaklığının, gece saatlerinde merkezde ve ilçelerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığından dolayı oluşabilecek zirai don olayları için faaliyete devam eden çiftçilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.