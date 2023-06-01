Meteoroloji yarın için de sağanak yağış uyarısı yaptı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bölge için birkaç gündür olduğu gibi yarın da sağanak yağış uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada, "2 Haziran 2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya illeri

geneliyle Bilecik ilinin güney ilçelerinde (Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.