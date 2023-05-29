Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yayımladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir’inde içinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olacağı tahmininde bulunurken, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre Eskişehir ve bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Rapora göre Eskişehir ve Kütahya illerinin genelinde, çevre illerde ise yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken, beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Raporda, kuvvetli olacak yağış sebebiyle olumsuzluk yaşanabileceğine değinen Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Önemli bir hava sıcaklığı değişimi beklenmeyen Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Mihalgazi, en düşük ise 17 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yayımladığı raporda rüzgârın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış öncesi ve yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak eseceği tahmininde bulundu.