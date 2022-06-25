banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'

Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için öğleden sonra sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.

ESKİŞEHİR 25.06.2022, 10:17
Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için öğleden sonra sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Bilecik il geneli ile Bursa’nın orta ve doğu kesimleri, Kütahya’nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi riskler bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yorumlar (0)
22°
açık