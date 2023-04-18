Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yayınlanan tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olacağı beklenirken, yerel olarak aralıklı sağanak yağış etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kentte, sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Yayınlanan hava tahmin raporuna göre Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığı 25 derece ile Mihalgazi olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının 4 derece ile Han, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Sağanak yağış ile alakalı uyarıda bulunan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış esnasında meydana gelebilecek şimşek, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve kısa süreli kuvvetli yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.