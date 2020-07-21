Merkezde ve kırsalda çalışmalar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yol ve kaldırım çalışmaları, kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Ömerağa Mahallesi Ova, Çelebi, Kanat ve Dinlek Sokak, Eskibağlar Mahallesi Yenilik, Kumlubel, Asarcık ve Aşçı Sokak, Şirintepe Mahallesi Yılmazlar, Atasayar, Şaraybosna ve Şumlu Sokak’ta asfalt yama çalışması sürüyor. Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Kevan Sokak, Yenibağlar Mahallesi Aşçı Sokak, Bahçelievler Mahallesi Balkan Caddesi, Uluönder Mahallesi Tunaer Sokak, Batıkent Mahallesi Kervan Sokak ile Mollaoğlu, Kumlubel, Tunalı ve Işıklar mahallelerinin muhtelif sokakları yer alıyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Kozkayı, Ömerağa, Uluönder, Zincirlikuyu, Batıkent, Şirintepe, Sazova Mahallesi’nde çalışıyor. Öte yandan Muttalip Mahallesi’nde yeni açılan yollara mekanik malzeme serim çalışması da aralıksız şekilde sürüyor.

Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtiyor.