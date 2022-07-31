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Memur adayları salonlarda, yakınları dışarıda sınav heyecanı yaşadı

Eskişehir’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanını memur adaylarıyla birlikte yaşayan yakınları, sınavın bitmesini ağaç gölgelerine kamp sandalyelerini kurarak bekledi.

ESKİŞEHİR 31.07.2022, 12:58
Memur adayları salonlarda, yakınları dışarıda sınav heyecanı yaşadı

Eskişehir’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanını memur adaylarıyla birlikte yaşayan yakınları, sınavın bitmesini ağaç gölgelerine kamp sandalyelerini kurarak bekledi.

KPSS 2022’nin ilk oturumu olan genel yetenek ve genel kültür testi bugün saat 10.15’te başladı. 130 dakika sürecek olan sınav için memur adayları salonlardaki yerini aldı. Adaylar hedefleri için sıralarda ter dökerken, yakınları ise okul bahçelerinde sınav heyecanını yaşadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) çocuklarının ve yakınlarının sınavdan çıkmasını bekleyen vatandaşlar, ağaç gölgelerine kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi. Bazı aileler ise çocukları için fakülte önlerinde Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti.

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