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Memleket Partisi’nden EOSB Başkanı Küpeli’ye ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar, Tepebaşı İlçe Başkanı Yunus Can Uyanık ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 14.11.2021, 13:27
Memleket Partisi’nden EOSB Başkanı Küpeli’ye ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar, Tepebaşı İlçe Başkanı Yunus Can Uyanık ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Görüşmede Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir OSB tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler ile devam etmekte olan yeni sanayi yatırımları konusunda Memleket Partisi heyet üyelerine bilgi verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir’e ve ülke ekonomisine katma değer katmak adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, “Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem şehrimize ve hem de ülkemize hizmet etmeye ediyoruz. Vizyoner projelere imza attık. Sanayicimize vermiş olduğumuz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde sanayimiz ciddi bir büyüme ve yatırım atağına geçti” dedi.

Sanayicinin talep ve beklentilerinin konuşulduğu görüşmede Küpeli, sanayicinin önünü görmesi adına ekonomik öngörülebilirliğin ve istikrarın şart olduğunu aktararak, “Pandemi döneminde ülkemiz ekonomisini sanayimiz ayakta tuttu. Bu nedenle, sanayinin gelişmesine büyük destek sağlayan OSB’lerin daha da geliştirilmesi ve yatırım ortamının yeni desteklerle daha da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte yabancı sermaye firmalardan ülkemize yönelik çok sayıda yeni yatırım talebi gelmeye başladı. Ekonomik göstergelerde sağlanacak istikrarla birlikte bu yeni yatırım miktarı çok daha fazla artış gösterecektir” şeklinde konuştu.

Ziyarete ilişkin konuşan Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer, il ve ilçe başkanlarıyla birlikte sivil toplum örgütleri ve odaları ziyaret ederek, isteklerini ve beklentilerini dinlediklerini söyledi. Usluer, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini, bu zor koşullarda ülkenin kalkınması için çalışan, üreten tüm sanayicilere memleket adına teşekkür ettiklerini iletti. Usluer, sanayicilerin karşılaştıkları sıkıntıları bildiklerini aktararak, Memleket Partisi’nin sorunları çözme noktasında yürüttüğü çalışmalardan söz etti. Usluer, şehrin kalkınması adına önemli projelere imza atan Başkan Küpeli ve yönetimine ise teşekkürlerini iletti.

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