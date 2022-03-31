Meme küçüklüğü de büyüklüğü de psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Memenin küçük veya büyük olmasının kadınlarda özgüven kaybına neden olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ainura Sarybaeva, “Ameliyat sonrası özgüven artışı oluyor” diyerek sosyal medyadan etkilenip başvuru yapan hastaların sayısında da artış olduğuna dikkat çekti.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ainura Sarybaeva, çağımızın güzellik standartlarını belirleyen sosyal medyadan ve ünlülerden etkilenerek kendilerine başvuru yapan hastaların olduğunu söyledi. Sosyal medyada gördükleri modellerle kendilerini kıyaslayan hastaların başvuru yaptığını belirten Dr. Sarybaeva, “Çoğunlukla sosyal medyadan etkilenen hastalar, yüz hatlarında değişiklik yapmak istiyor. Ayrıca meme estetiğinde de sosyal medyanın etkisini gözlemliyoruz. Kıyaslama yapıp, kendilerinde bir değişiklik yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu duyguyla estetik operasyona olan ilgi de gittikçe artıyor” dedi.

“Estetik ve kendi bedeni hakkında bilgi sahibi olması çok önemli”

Sosyal medya etkisiyle estetik uzmanlarına başvuran kişilerin psikolojisi açısından uzmanın değerlendirmesinin ve bilgi verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Dr. Sarybaeva, “Bu değişim talebinin ihtiyaç olup olmadığının kişiyle konuşulması çok önemli. Herkesin beden yapısı farklıdır ve bu beden yapısına değişimin uygun olup olmayacağının iyi bilinmesi gerekiyor. Kişinin bu konuda bilgi sahibi olması, operasyondan beklentisini de daha gerçekçi hale getiriyor.” dedi.

Meme estetiği için farklı birçok sebep var

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ainura Sarybaeva, meme estetiği operasyonlarının bir çok türü olduğunu belirtti. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarının da büyütme operasyonu kadar popüler ve hem psikoloji hem de sağlık açısından faydalı olduğunu dile getiren Dr. Sarybaeva, bu operasyonlar için de hastaların sıkça uzmanlara başvurduğuna dikkat çekti. Memenin kadın bedeni üstündeki önemine değinen Sarybaeva, meme küçüklüğünün ve büyüklüğünün psikolojik sorunlara yol açtığını, meme büyüklüğünün ayrıca boyun ağrıları, sırt ağrıları gibi fiziksel sorunlar da oluşturabildiğini ifade etti.

“Ameliyat sonrası özgüven artışı oluyor”

Dr. Ainura Sarybaeva, kanser hastalarının da memeleri alındıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, “Bu sorunlar onları rahatsız ettiği için bizlere başvuruyorlar. Hastalar ameliyat sonrası mutlu oluyorlar ve özgüvenlerinin arttığını belirtiyorlar” dedi. Öte yandan gebelik sırasında ve sonrasında kadın vücudunda meydana gelen sarkmaların da özgüven kaybına sebep olabileceğini aktaran Dr. Sarybaeva, “Doğum ve emzirme sonrası memelerde sarkma, hacmini kaybetme kadının psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor” diye konuştu.