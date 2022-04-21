Melih Savaş Yaşam Köyü, 6 farklı ülkeden gelen misafirlerinden övgü aldı

Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve dünyaya örnek olan Melih Savaş Yaşam Köyü, ağırladığı yerli ve yabancı ziyaretçilerin övgülerini toplamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği “Melih Savaş Yaşam Köyü”, sadece Türkiye’den değil dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konukları da ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Learn Relearn Unlearn The Renewables (LEARN+) Projesi çerçevesinde Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Hollanda, Letonya, Yunanistan ve İzlanda’dan gelen proje ortakları Melih Savaş Yaşam Köyü’nde incelemelerde bulundu. Heyete, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç eşlik etti. Misafirler, yenilenebilir enerji sistemlerinin yanı sıra merkezde yer alan Alzheimer Konukevi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Fizyoterapi Merkezi ve elektrikli bisikletler gibi çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

“İlgileri için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyoruz”

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan projenin Türkiye ortaklarından Mine Çetin, “Bugün yurtdışından gelen proje ortaklarımızla Melih Savaş Yaşam Köyü’nü ziyaret ediyoruz. İlgileri için Tepebaşı Belediyesi’ne ve Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“İzlanda ve diğer ülkelerin sizlerden öğreneceği çok şey var”

Projenin İzlanda ortaklarından Johanna Ingvarsdottir, “Daha önce birkaç kez Türkiye’ye geldim. Ancak Eskişehir’i ilk kez ziyaret ediyorum. Eskişehir şehir olarak çok güzel. İnsanlar açık fikirliler. İnsanların yaşam tarzından ve misafirperverliğinden çok etkilendim ve çok mutlu oldum. Tepebaşı Belediyesine ve Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a çok teşekkür ederim. Burada Yaşam Köyü’nde yapılan şey çok değerli. Bu düşünsel süreç çok önemli. O nedenle paylaşılıp çoğaltılması gerekli. Bütün dünyanın İzlanda’dan öğreneceği çok şey var. Ama aynı şekilde İzlanda ve diğer ülkelerin sizlerden öğreneceği çok şey var. Ülkeme döndüğümde buradaki proje ile ilgili Yaşam Köyü ile ilgili izlenimleri herkese aktaracağım” diye konuştu.

“Temiz enerji ve çevre odaklı çalışmalarımız devam edecek”

Türkiye dahil toplam 6 ülkeden gelen konukları ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, derinleşen küresel iklim krizine karşı temiz enerji ve çevre odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

LEARN+ Projesi

Öte yandan Learn Relearn Unlearn The Renewables (LEARN+) Projesi, yüksek kaliteli harmanlanmış ya da hibrit öğrenme materyalleri de dahil olmak üzere, güneş termal enerji santrali kurulumunun kuramsal, teknik, endüstriyel, hukuki ve finansal boyutlarının 10-14 yaş arası öğrenciler ile öğretmenlerine aktarılmasını amaçlıyor.