MEGEM’de eğitimlerini tamamlayan 115 genç sertifikalarını alarak iş yaşamına adım attılar

Eskişehir OSB ve MEGEM A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen, BEBKA’nın desteklediği “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları” programını başarıyla tamamlayan 115 genç sertifikalarını alarak iş yaşamına adım attılar.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye’ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM A.Ş.) 30. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün “Genç İstihdamı” odaklı çalışmaları çerçevesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda "Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Kaynak Operatörlüğü ile Makine Bakım Operatörlüğü" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 115 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal, MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Barış ve MEGEM A.Ş. Genel Müdür Vekili Mustafa Özenç katıldı.

MEGEM 13 yıldır sanayiye kalifiye eleman yetiştiriyor

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in 13 yıldır aralıksız sanayiye kalifiye iş gücü kazandırdığını belirtti. MEGEM’in sanayideki kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini söyleyen Başkan Küpeli, “Bu dönemden başlayarak artık her kurs döneminde ortalama 100 kişi olmak üzere yılda toplam 400 kişiyi sanayimize kazandırır hale geldik. Bu çok ciddi ve önemli bir sayı. Elbette yetmez ama, sanayimizin işgücü açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Kursiyer sayımızın artması gerçekten çok önemli sanayimiz hızlı büyüyor, çok sayıda yeni yatırım var, birçok tesis üretim kapasitesini sürekli arttırıyor. Bizler istenen ölçüde kalifiye eleman bulamıyoruz. İşte bu noktada MEGEM önemli bir boşluğu dolduruyor” diye konuştu.

Sanayide herkese yetecek kadar iş imkânı var

Kursiyerlere çalışma hayatında başarılar dileyen Başkan Küpeli, “Gittiğiniz yerde işinize dört elle sarılın. Sanayide düzgün çalışan, işine sahip çıkan bir kişi asla işsiz kalmaz. Eskişehir sanayisi son yıllarda çok hızlı büyüyor. Önümüzdeki 2 yılda OSB’de 230 yeni şirket üretime başlayacak. Burada herkese yetecek kadar iş ve aş imkânı var. Yeter ki siz istekle çalışmak isteyin. O yüzden diyorum ki gelecek sanayide” ifadelerinde bulundu.

30 dönemde 1455 kursiyere eğitim verdik

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 30 dönem sonunda 1455 kursiyere eğitim vererek, meslek sahibi yaptıklarını söyledi. 30. dönemde 115 kursiyeri mezun ettiklerini aktaran Özkaya, “Bu dönem MEGEM’in kapasitesini ciddi oranda arttırdık, sabah ve öğlen grubu olarak kurslarımızı açtık. Daha fazla kişiyi sanayimizde iş sahibi yaptık. 30. dönem grubu olarak 2,5 ay süren kursumuz sonunda; 38 kişi CNC bölümünden, 32 kişi kalite kontrol bölümünden, 27 kişi kaynak bölümünden ve 18 kişi de makine bakım bölümünden olmak üzere toplam 115 kursiyerimizi, mezun ettik ve iş yaşamına kazandırdık. Kursiyerlerimizin önemli bir bölümü gerçekten piyasa koşullarının üzerinde maaşlarla iş yaşamına adım atmaya başladılar. Sanayi kuruluşlarımızdan da kursiyerlerimize yoğun bir talep var” diye konuştu.

Yeni dönem kursları 23 Ocak’ta

Yeni dönem kurs hakkında da bilgiler veren Özkaya, “Yeni başlayacak olan 31’inci dönem için sosyal medya üzerinden duyurularımız kısa sürede başlayacak. İnşallah 23 Ocak tarihinde de yeni dönem eğitimlerimize hemen başlayacağız” şeklinde konuştu. MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya son olarak katkılarından dolayı BEBKA’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursları başarıyla tamamlayan 115 kursiyere sertifikaları takdim edildi.