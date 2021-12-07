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MEGEM 35 kursiyeri daha iş yaşamına kazandırdı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM A.Ş.) 26. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı.

ESKİŞEHİR 07.12.2021, 11:49
MEGEM 35 kursiyeri daha iş yaşamına kazandırdı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM A.Ş.) 26. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla EOSB bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren MEGEM’de, 2021 yılı 4. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. 320 saat süren eğitimlerin sonunda "Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Kaynak Operatörlüğü" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 35 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene; EOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, EOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi Başkan Vekili Yavuz Ayva, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve MEGEM Genel Müdürü Vekili Rahmi Özyiğit ile öğretmen ve eğitmenler katıldı.

"Derdimiz ülkemizin pırıl pırıl gençlerinin geleceğini hazırlamak"

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, 35 kişiyi daha sanayiye, istihdama kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını toplamda 1200 mezun verdiklerini ifade ederek, “26 dönemdir bin 200 mesleksiz gencimize ücretsiz eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık. Kursiyerlerimizin yüzde 75’i kursumuzu bitirmeden hemen iş sahibi oldu. Burada gençlerimizi nitelikli bir eğitimden geçirmemiz neticesinde, onları daha mezun olmadan bir işe yerleştirme başladık. Bu bizim için bir gurur kaynağı” dedi. Amaçlarının gençlere güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu söyleyen Saraç, “Geleceğimizin siz gençlerle şekilleneceğine inanıyoruz. Geleceğin mesleksiz olarak devam etmeyeceğini biliyoruz. Geleceğin işini iyi yapan insanlarla beraber şekilleneceğini biliyoruz. Bu anlamda siz 26. dönem mezunlarımızsınız. Bu dönem 35 mezun daha veriyoruz. Bu sayıyı artırmayı ve her sene 5-6 dönem kurs açmayı hedefliyoruz. Tek derdimiz ülkemizin pırıl pırıl gençlerinin geleceğini hazırlamak. Sizlere güzel bir gelecek sunmak. İş hayatında başarılı olmalarına vesile olmak. Bunu da Eskişehir OSB’nin iştiraki olan MEGEM çatısı altında yapıyoruz” diye konuştu.

MEGEM’den mezun olan kursiyerlerin büyük sorumluluk taşıdığını ifade eden Saraç, “Sizler buradan mezun olup sorumluluklarınızı yerine getirdiğiniz, öğrendiklerini sahaya yansıttığınız zaman bundan sonra buraya gelecek olan arkadaşlarınızın da önünü açmış olacaksınız. Bunun bilincinde olun. Üzerindeki sorumluluk büyük” diye konuştu. Saraç kursa katılarak, kurs bitmeden iş bulan tüm kursiyerlere ise meslek hayatlarında başarılar diledi.

“Bu sistemi kuran Eskişehir dışında başka bir OSB yok”

Törende konuşan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve MEGEM Genel Müdür Vekili Rahmi Özyiğit ise, “Bir organize sanayi bölgesi düşünün; bu organize sanayi bölgesinin yönetim kurulu bir okul kurarak, okuldan mezun edeceği öğrencilerle istihdama yönelik nitelikli işgücünü açığa çıkartmaya çalışsın. Aynı zamanda lise mezunu veya üniversite mezunu gençlere MEGEM ile eğitim vererek onları istihdam etmeye çalışsın. Bir taraftan da sınav ve belgelendirme merkezi kurarak kişileri belgelendirmeye doğru yönlendirsin. İşte bu 3 adımlı sistemi kuran Eskişehir dışında başka bir OSB yok. Burada hem siz kursiyerlerin hem de biz öğretmenlerin sorumluluklarımız çok fazla. Yönetimin yapmış olduğu bu çalışmaları bizim taçlandırmamız lazım” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 35 kursiyere sertifikaları verildi.

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