Mayısın ortasında dolu yağışı etkili oldu

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Eskişehir, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağışlı hava, dün akşam saatlerinde itibaren hemen hemen her bölgede etkisini gösterdi. Sağanak yağmurun yoğunlaştığı akşam saatlerinde bazı bölgelerde ise dolu yağışı görüldü. Büyükdere, Gültepe mahalleleri ve Cumhuriyet Bulvarı’nda etkili olan dolu yağışı, görenleri şaşırttı. Mayıs ayının ortalarında dolu yağışıyla karşılaşan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla hatıra amaçlı videolar çekti.