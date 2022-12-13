Maskeyi bırakınca hastalıklar çoğaldı

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte hasta olan veya önlem almak isteyen vatandaşların uğrak adresi aktar dükkânları oldu.

Son zamanlarda artan soğuk algınlığına bağlı hastalıklarla birlikte aktar dükkânlarında oluşan yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar hastalıklara karşı bitkisel ürünleri tercih ediyor. Eskişehir’de aktar dükkânı işletmecisi olan Koray Özkılıç, son zamanlarda en çok satılan ürünlerle ilgili bilgiler verdi. Koray Özkılıç, vatandaşlar genel olarak maske takmayı bıraktığı için hastalıkların daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Özellikle vücut ısısını arttıran ürünlerin daha çok rağbet gördüğünü belirten Özkılıç, “En çok vücudun savunmasını arttıran antioksidan özelliği olan ürünler satıyoruz. Propolis, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil ve kebabiye yoğun ilgi görüyor. Yani vücudu kızıştıran ürünler çok satılıyor. Soğuk sıcak hava değişimleri sık yaşandığından insanlar çok çabuk hastalanıyor. Artı olarak maske takmayı bıraktığımız için birbirimize çok çabuk grip ve nezle bulaştırabiliyoruz. Bu sebeple saydığım ürünler çok satılıyor. Belirttiğim ürünler grip gibi hastalıklara da iyi geliyorlar” şeklinde konuştu.