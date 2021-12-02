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Masallarla dinleyenleri farklı dünyalara götürüyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okuyan çeşitli mekânlarda sahneye çıkıp anlattığı masallarla dinleyenleri farklı dünyalara götüren Berfin Yılmaz, "Masalcıyı bir tur rehberi olarak nitelendiriyorum" diye belirtiyor.

ESKİŞEHİR 02.12.2021, 10:44
Masallarla dinleyenleri farklı dünyalara götürüyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okuyan çeşitli mekânlarda sahneye çıkıp anlattığı masallarla dinleyenleri farklı dünyalara götüren Berfin Yılmaz, "Masalcıyı bir tur rehberi olarak nitelendiriyorum" diye belirtiyor.

Sanatın birçok disipliniyle ilgilenen ve çalışmalar yapan Berfin Yılmaz, Tiyatro Bölümü son sınıfta okuyor. Masalların performatif bir sahne sanatı olduğunu ve diğer sahne sanatlarından farklı olarak içerisinde ritüelistik öğeler barındıran bir tür olduğunu vurgulayan Berfin; Türkiye’de masallara ve masal anlatıcılığına karşı ilginin güne arttığını, farklı araç ve disiplinlerle gelecekte yıllarda bu disiplinin popülerliğinin zenginleşeceğini ifade etti.

“Ben masalcıyı bir tur rehberi olarak nitelendiriyorum”

Masalların geçmişteki toplumlar hakkında sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Yılmaz, masalların sözlü kültür ürünleri ve anonim olduğunu anlattı. Masal anlatıcısının, masal seçip masalları dinleyicilere aktaran bir rehber olduğunu belirten Berfin Yılmaz, "Ben masalcıyı bir tur rehberi olarak nitelendiriyorum. Masal anlatıcısı masalları dinleyenlere anlatır ve onları bir masal evreninde gezintiye çıkarır. Bu nedenle her masal anlatıcısı adeta bir tur rehberi ve gezgindir aslında “dedi.

“Anlatıcı; bedenine, sesine ve masala hâkim olmalıdır”

Masal anlatıcısının her şeyden önce masa başı çalışmaları yapması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Masal anlatıcısı özellikle hangi masalı seçeceğine karar vermelidir ve masa başında çalışmalar yapmalıdır. Anlatıcı; bedenine, sesine ve masala hâkim olmalıdır. Sahnede kendi varlığını ortaya koymalıdır. Dinleyicilere masalı anlatırken, onlarla temas edebilmeli ve anlık olmalıdır çünkü anlatacağı masalı ezberlemez. Anlatıcı anlatıyı aktarırken; mekânın, kişilerin, onların duygu durumlarının ve kendi enerjisinin farkında olarak anlatımını yapar. Bu nedenle her anlatım farklıdır. Seyircilerin tepkisine ve anlattığı mekâna göre enerjisini düzenlemelidir. Masal anlatıcısı masalı anlatırken hem kendisi hem anlatıcı hem de masaldaki tüm karakterlerdir. Yanılsamayı ve rolü bir araç olarak kullanmalıdır” mesajını verdi.

“Masallar hem tarihin hem de kültürün taşıyıcılığını iyi bir şekilde yapmışlardır”

Masalların ve masal anlatıcılığın kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu beyan eden Yılmaz, şunları söyledi;

“Değerli hocam Sıla Topçam’ın ‘Günümüz Masal Anlatıcılığı’ tez çalışmasından çıkan sonuca göre, masal anlatıcılığının yüzde 69’u sadece anonim masal anlatırken, yüzde 31’inin ise yazılı hikâyeleri anlattığı neticesine varmıştır. Ben anonim masallar anlatmayı daha çok tercih ediyorum, çünkü o masallar hem tarihin hem de kültürün taşıyıcılığını iyi bir şekilde yapmışlardır. Bu masallar sembol bakımından da epey zengindir. Türkiye’de son zamanlarda birçok masal anlatıcısı yetişmekte ve masal anlatıcılığına ilgi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca bu alanda eğitim veren kurumlarda vardır diyebilirim. Ülkemizde iyi masal yazarlarının var olduğunu düşünüyorum ve onların yazdığı masalları da bazen anlatmak üzere listeme alıyorum.”

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