Masa Tenisi Turnuvası’nda 2 gümüş madalya kazandı

Eskişehirli 71 yaşında Şenel Altun, Muğla Köyceğiz’de yapılan Masa Tenisi Turnuvası’nda, tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde 2’nci oldu ve toplam 2 gümüş madalya kazandı.

Şenel Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Köyceğiz’de yapılan ‘Masa Tenisi Turnuvası’na katıldım. Turnuva’da tek erkekler kategorisinde finale kaldım. Finalde rakibime yenilerek 2’inci oldum. Gümüş madalya kazandım ve aldım. Ayrıca çift erkekler kategorisinde çiftimle birlikte maçlar yaptık. Bu kategoride finale kaldık, finalde yenildik ve 2’nci oldum. Gümüş madalya kazandım ve aldım. Maçlar, çekişmeli geçti. Masa Tenisi Turnuvası’nda netice olarak, 2 gümüş madalya kazandım ve Eskişehir’in gururu oldum’’ dedi.