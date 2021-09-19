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Marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı

Eskişehir’de geçen haftalarda 2 buçuk TL’ye satılan tane marulun fiyatı bu hafta 5 TL oldu.

ESKİŞEHİR 19.09.2021, 11:50
Marulun fiyatı 10 günde iki katına çıktı

Eskişehir’de geçen haftalarda 2 buçuk TL’ye satılan tane marulun fiyatı bu hafta 5 TL oldu.

Eskişehir’de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu. Diğer yeşillik ürünlerinin fiyatlarında bir hareketlilik yaşanmazken, marulda yüzde 100’e yakın bir artış oldu. Geçtiğimiz haftalarda 2 buçuk TL’ye satılan marul, bu hafta 5 TL’den satışa sunuldu. Zaman zaman bu fiyat iniş çıkışlarının olduğunu belirten pazarcı esnafı Murat Tatlıca, “10-15 gün önce 2 buçuk TL’ye sattığımız marulu bu hafta 5 TL’ye satıyoruz. Marul azaldığı için fiyatı yükseldi. Çifteler Sakaryabaşı marulu çıkınca fiyatlarda düşme olur. Yani böyle boşluklarda marulun fiyatı yükseliyor” diye konuştu.

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