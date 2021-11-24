Manzarasıyla hayran bırakan Ayılı Vadi’de doğal güzelliklerin tadını çıkardılar

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, Ayılı Vadi’de 15 kilometrelik yürüyüş yaparak doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkunları; sağlıklı yaşamı teşvik etmek, şehir yaşamının stresinden kurtulmak ve doğanın tadını çıkarmak için Tandır mahallesinden Dağküplü mahallesine uzanan Ayılı Vadi’de yürüyüş gerçekleştirdi. 15 kilometrelik rotada yürüyen 40 katılımcı vadideki doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Etkinlikte şelale yanında verilen çay molası veren yürüyüşçüler, bölgede doğal olarak yetişen Kanlıca mantarını toplayıp yedi. Yürüyüşte vadinin doğal güzellikleri; dereler, şelale ve ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.