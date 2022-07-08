Mangallar bayrama hazır

Eskişehir’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mangal satışları arttı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kentte vatandaşlar mangal satıcılarının yolunu tuttu. Bayram öncesi mangal satışlarında artış yaşandığını belirten esnaf, özellikle vatandaşların bu zamanlarda mangal aldıklarını ve portatif mangalı tercih ettiklerini belirtti.

“Fiyatları 200 lirada başlıyor, 600 liraya kadar gidiyor”

Eskişehir’de 25 yıldır soba ve mangal satışı yapan Gökhan Duru, normal günlere göre satışlarının yüzde 40 oranında arttığını belirtirken geçtiğimiz senelerdeki bayramlara göre satışlarında yüzde 50 oranında düşüş olduğunu aktardı. Mangal fiyatlarının 200 liradan başlayıp 600 liraya kadar olduğunu dile getiren Duru, “Mangal satışları bundan bir ay önce yavaştı ama Kurban Bayramı gelmesiyle şu anda yoğunluk var. Normal günlere göre yüzde 40 oranında canlanma var ama önceki bayramlara göre yüzde 50 oranında düşüş var. Genelde müşteri bize sorduğu zaman biz kendi imalatımız olan lamalı mangalları öneriyoruz. Kurban etini pişirmek için bu tip mangalları öneriyoruz. En çok bu tip mangallar satılıyor. Mangal fiyatları 200 lirada başlıyor, 600 liraya kadar gidiyor” diye konuştu.