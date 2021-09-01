Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mandalina, Eskişehir’deki tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Kış meyvesi olan mandalina, Odunpazarı’nda her hafta kurulan çarşamba pazarındaki tezgâhlarda satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmezi ve ’C’ vitamini deposu olan mandalina pazarda 5 ila 7 lira arasında satılıyor. Edirne’den Eskişehir’deki pazarlara gelen mandalinalara ilgi ise büyük.

Odunpazarı’nda kurulan çarşamba pazarında mandalina satan Rıdvan Çınar, mandalinanın kalitesine göre fiyatların değiştiğini söyledi. İlerleyen haftalarda mandalina fiyatlarının düşeceği konusunda tahminde bulunan Çınar, “Mandalinalarımız Mersin’den geliyor. Malın kalitesine göre fiyatı değişiyor. 5 liraya satanda var 7 liraya da. Bana gelişi zaten 4 buçuk lira o yüzden ben 6 liraya satıyorum. Yeni geldiği için fiyatlar bu şekilde. İlerleyen haftalarda biraz daha fiyatlar düşebilir” diye konuştu.