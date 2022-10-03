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Mandalina tezgaha düştü, vatandaş ilgi gösterdi

Eskişehir’de kış ayların vazgeçilmezi mandalina, tezgahlarda 10 liradan satılmaya başlandı.

ESKİŞEHİR 03.10.2022, 15:03
Mandalina tezgaha düştü, vatandaş ilgi gösterdi

Eskişehir’de kış ayların vazgeçilmezi mandalina, tezgahlarda 10 liradan satılmaya başlandı.

Eskişehir’de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mandalina tezgahlarda yerini aldı. C vitamini deposu olan mandalina tezgahlarda kilogramı 10 liradan satılıyor. Mandalinanın tezgahlarda yer almasıyla birlikte vatandaşlar da ilgi gösterdi. Ayrıca fiyatının uygun olması ise hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

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