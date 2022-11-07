Maliye Kulübü’nden “Zirve Alışılmışın Dışında” etkinliği

Anadolu Üniversitesi Maliye Kulübü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen “Zirve Alışılmışın Dışında” etkinliği, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016 ve Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe farklı sektörden çok sayıda konuk ve öğrenci katılım gösterdi.

Araş. Gör. Korkmaz: “Öğretici ve keyifli bir etkinlik olacak”

Maliye Kulübü Danışman Hocası Araş. Gör. Bora Azamet Korkmaz, konuşmasında şunları söyledi: “Değerli konuşmacılar, bölümümüzün değerli hocaları ve değerli öğrenciler; birincisini düzenlediğimiz “Zirve Alışılmışın Dışında” etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Maliye Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere, tüm emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok fazla emek verdiler, vakit harcadılar ve böylesine büyük çapta bir etkinliği, başarıyla organize ettiler. İlkini düzenlediğimiz bu etkinliğin ileride nicelerini organize etmek temennisiyle, etkinliğin herkes için verimli geçmesini dilerim.”

Çiçek Kurt: “Girişimcilik ve kariyer alanında tecrübelerini paylaşacak çok kıymetli konuşmacılarımız var”

Maliye Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Çiçek Kurt, yaptığı açılış konuşmasında duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu yıl birincisini düzenlediğimiz “Zirve Alışılmışın Dışında” etkinliğimize katılım gösteren herkese teşekkür ederim. Yaklaşık dört aydır planladığımız bu etkinliği sizlerle birlikte iki gün boyunca beraber yürüteceğiz. Girişimcilik ve kariyer alanında tecrübelerini paylaşacak çok kıymetli konuşmacılarımız var. Bu etkinliği düzenlemedeki amacımız, gelecek hedeflerimize yönelik planlarınızda yol gösterecek kariyer ve gelişim konularını ele almak. Maliyetli Kulübü ailesi olarak herkese keyifli ve verimli bir etkinlik olmasını dilerim."