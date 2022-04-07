banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...

Mahmudiye’ye 33,5 ton nohut tohumu desteği

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan nohut tohumlarının üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 07.04.2022, 11:07
Mahmudiye’ye 33,5 ton nohut tohumu desteği

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan nohut tohumlarının üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen “Mahmudiye İlçesinde Sertifikalı Nohut Tohumu Bizden, Üretmek Sizden Projesi” nohut tohumu dağıtım töreninde 60 çiftçiye 33,5 ton Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, teknik personel ve Mahmudiyeli nohut üreticileri katıldı.

“Nohut ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem arz etmektedir”

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Geçen yıl bu projemizi Alpu ilçemizde yapmıştık, bu sene de ilk olarak Mahmudiye’deki çiftçilerimize yönelik olarak bu projemizi gerçekleştirdik. Bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çalışan arkadaşlarımızı yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kutluyorum. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yağış rejiminden kaynaklı sıkıntıları gidermek adına bakanlığımız kuraklığa dayanıklı, biçerdöver hasadına uygun kendi yerli ve milli çeşitlerimizin ekimine yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışmada Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen Azkan nohut tohumluklarının kullanımına karar verildi. Bugün burada yüzde 75 bakanlığımızdan, yüzde 25’i çiftçilerimizden olmak üzere çiftçilerimize nohut tohumluklarının teslimini gerçekleştiriyoruz. Proje çerçevesinde Mesudiye Doğanca, İsmetpaşa, Balçıkhisar, Topkaya ve Şerefiye mahallelerimizden şimdilik 60 çiftçimiz faydalanacak. Proje uygulama talimatı gereği bakanlığımızın katkısı 432 bin lira ki bu yüzde yetmiş beşini oluşturuyor ve çiftçilerimizin katkısı 144 bin lira olmak üzere toplamda 576 bin lira bedelle 33 bin 500 kilogram sertifikalı, yerli ve milli Azkan nohut tohumu 2 bin 792 dekar arazide, hemen ekilmek üzere üreticilerimize verilecektir. Bu anlamda çiftçilerimize çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yerli ve milli çeşidimiz Azkan nohut tohumluklarımızın hem çiftçilerimiz hem de Mahmudiyemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun inşallah” dedi.

“Devletimiz her fırsatta çiftçimize destek oluyor”

Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han yaptığı konuşmada “Geçen yıl Eskişehir’deki nohut tohumu dağıtımını yapılırken Alpu Kaymakamlığına bakıyordum. Bunu benim ilçem Mahmudiye’de yapsak ne güzel olur diye içimden geçirmiştim. Şimdi burada Mahmudiye Kaymakamı olarak yine böyle bir nohut dağıtımını gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum. Devletimiz her fırsatta çiftçimize destek oluyor. Bizler de bu desteğin birebir şahidiyiz. Bu yapılan nohut tohumu dağıtımı devletimizin sosyal devlet olması gereği hibe olarak verilen bir destektir. Bu bakımdan bu projelerin yapılmasında, bu ürünlerin gönderilmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze ve bu projede görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projemize destek verdiğiniz için, başvurduğunuz için, bu ürünleri talep ettiğiniz için siz değerli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Biz bu projeyi yaptık ama sizler bu projeye dahil olmasaydınız, bu tohumları toprakla buluşturmasaydınız bu işe niyetlenmeseydiniz bizim yaptığımız proje havada kalırdı. Burada dağıttığımız nohut tohumları çiftçilerimiz için hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Bir ektiğinizin bin olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

Nohut tohumu dağıtım töreni sırasında söz alan Mahmudiyeli nohut üreticisi İsmail Türe, “Biz hem üretici hem de tüketiciyiz. Bugün teslim aldığımız nohut tohumlarını inşallah bir an önce topraklarımıza ekeceğiz ve inşallah verimi de çok olur. Bu projenin yapılmasında emeği geçen, bu hizmeti bizlere ulaştıran Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürümüze, Tarım İlçe Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyerek konuştu. Üreticilere nohut tohumlarının dağıtımın ardından etkinlik sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
açık