Mahmudiyeli kadınlardan atçılığa destek

Mahmudiye Kadın Dayanışma Derneği tarafından dikiş atölyesinde at malzemeleri üretimi yapılıyor.

Mahmudiye Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Sabriye Elbastı, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Mahmudiye Kadın Dayanışma Derneği 2021 yılının eylül ayında bölge kadınlarının geleneksel yemekleri yaparak bir araya toplanmasıyla kurulduğunu anlatan Elbastı, 19 Şubat tarihinde dokuz kurucu üyesiyle resmi olarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Derneğin, dayanışma ve paylaşma esasına dayanarak üretmeyi en önemli amaç olarak belirlediğini dile getiren Elbastı, “Geleneksel lezzetimiz olan bostan balını, tarladan üyelerimiz aracılığı ile topladığımız karpuzları atalarımızdan kalma kara kazanlarda 24 saat kaynatarak ürettiğimiz, gelecek nesillere aktarmak ve böylece bölge kadınlarının üretime katılmasını sağlamak derneğimizin en önemli hedefidir” şeklinde konuştu.

"Mahmudiyeli kadınlar atçılığa destek verecek"

Bunun yanı sıra 1800’lerden miras kalan koşu atı yetiştiriciliğine kadınların da katkı sağlayabileceğini göstermek için derneğin dikiş atölyesinde at malzemeleri ürettiklerini belirten Elbastı, konuşmasının devamında şu ifadelere yere verdi “Atölyelerimizde ESMEK destekli mesleki eğitim programları ile yalnız kadınlarımıza değil yaz döneminde gerçekleştirilen diğer programlar ile çocuklarımıza da destek oluyoruz. Ayrıca el sanatlarını unutmayan derneğimiz yöremizin vazgeçilmez mekik ve firkete oyalarını takı tasarımlarında kullanmakta. Mahmudiye kadınları olarak nihai hedefimiz üreten kadını ülke ekonomisi içinde aktif hale getirmek ve bölgenin refah düzeyini arttırmak.”