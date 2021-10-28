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Mahmudiye’de köpek zehirlenmelerine tepki

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde köpeklerin zehirlenmesine hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

ESKİŞEHİR 28.10.2021, 12:00
Mahmudiye’de köpek zehirlenmelerine tepki

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde köpeklerin zehirlenmesine hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

Mahmudiye ilçesinde sabah saatlerinde köpek ve kedilerin zehirlenmesi ilçede tedirginliğe neden oldu. İlçede yol üstünde iki köpek ile bir kedinin zehirlendiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Zehirlenerek öldükleri iddia edilen hayvanlara bunu kimin yaptığı ise araştırılıyor.

Konu hakkında hayvan haklarını koruyan iki dernekten açıklama yapıldı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, zehirlenmelerin devam etmesi durumunda ilçede nöbet tutacaklarını belirtti. Zehirlenmelere tepki gösteren Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek ile Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

“Sokak hayvanları için büyükşehir belediyesi çalışma yapmıyor”

Mancahane Başkanı Nesrin Çiçek, sorumlunun Mahmudiye Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Sokak hayvanları için büyükşehir belediyesinin çalışma yapmadığını ifade eden Çiçek, “Hayvanat bahçesi saçmalığına bir ton bütçe ayıran büyükşehir belediyesi halen sokak canları için kılını kıpırdatmıyor. İlçe ve köylerdeki canlar tamamen kişilerin insafına kaldı. Açlıktan her şeye saldırır boyuta geldi. Tüm il geneli, ilçeler ve köylerde ki sahipsiz canlar belediyenin sorumluluğundadır. Her gün yeni bir ihbar acısıyla yeni bir zehirleme vakasıyla güne başlamaktan bıktık. Büyükşehir belediyesi sadece gönüllü besleme yapan kişilerin merhametini sömürmektedir. En son gelen ihbara göre Mahmudiye İlçe merkezinde yeniden bir zehirlenme olayı yaşanmıştır. Olay sonrası tüm yetkili kurumlarla irtibata geçilip tarafımızca yapılması gereken tüm şikayetler yapılmıştır” dedi.

“Mahmudiye Belediyesi sokak hayvanların beslemesini yapmamıştır”

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı da zehirlenme olaylarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yapıcı, zehirlenme sonrasında 2 hayvanın öldüğü birisinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Mahmudiye Belediyesinin sokak hayvanlarının besleme ve kısırlaştırılmasını yapmadığını ifade eden Yapıcı, “Tüm kurumları göreve davet ediyoruz. İlçe ve İl Tarım Müdürlükleri mevzuat gereği suç duyurusunda bulunup otopsi ve inceleme sorumluların tespitini sağlamalıdır. Biran önce deliller karartılmadan suçluların bulunması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması öncelikli talebimizdir. Açlıkla sınanan bu canlara bir parça zehirle imtihanı içimizi acıtmıştır. Her aşamasında müdahil olacağımız ve takipçisi olacağımız bilinmelidir. Tüm ilce halkını da duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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