Mahmudiye’de 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunun yapımı tamamlandı

Mahmudiye ilçesinde yaptırılan iklimlendirme soğuk hava deposunda incelemeler yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların her zaman yanında olduklarını ifade etti

Mahmudiye ziyaretinde ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Sever, daha sonra Mesudiye mahallesinde bulunan elma bahçeleri ve 5 bin tonluk soğuk hava deposunu inceledi. Sever’e bilgi veren firmanın Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Behiç Meriç, "Eskişehir’de yaklaşık 5 yıldır faaliyette bulunan firmamıza ait soğuk hava deposunun yapımı yeni tamamlanmıştır. Bu depoyla ilk olarak bölge ve civarında yetiştirilen tüm elmaları depolamayı hedefliyoruz. Daha sonra da oluşturulacak talep doğrultusunda da piyasaya arz etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda 950 dekar alanda Gala, Granny Smith, Golden, Fuji çeşitleri ile tam bodur elma yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu bodur elmaların 500 dekarı Mahmudiye, 450 dekarı da Çifteler ilçesinde" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ise yaptığı incelemeler sonucunda; bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde gıda arzının ne kadar önemli olduğu bilincinin daha da arttığı bu günlerde il sınırları içerisinde böyle bir yatırım faaliyetinin olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Sever, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Pandemi sürecinde yerli üretim kavramının ön plana çıkarak yerli ve yeterli üretimin vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen İl Müdürü Sever, gıda tedarik zincirlerinin tohumdan üretime, hasattan nakliyeye, depolamadan pazarlamaya kadar birçok unsuru içinde barındırdığını vurguladı.