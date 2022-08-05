Mahalleli kaldırma çıkan araçları önlemek için kendi dubasını yaptı

Eskişehir Deliklitaş mahallesinde kaldırıma park ederek zemin kattaki evlerin önüne kapatan araçlardan sıkılan vatandaşlar, çözümü kendi dubalarını yapmakta buldu.

Odunpazarı bölgesinde bulunan mahallede Hamidiye sokak ve Deliklitaş caddesinin kesişim noktasında bulunan kaldırımdaki el yapımı dubalar dikkat çekiyor. Araçların kaldırıma çıkmasını engellemek için beton dökerek yapılan dubaları, o çevrede yaşayan vatandaşların kendi çabasıyla yaptığı düşünülüyor. Betondan yapılan duvarların araçlara zarar vermemesi için dışına kullanılmayan plastik kaplar geçirildiği görüldü. Araçların kaldırıma park ederek yayaların geçişini engellememesi için bulunan çözüm mahalleliyi memnun etti.

Öte yandan zemin katta oturan vatandaşlar, araçların kaldırıma park ederek camların önünü kapatmaması için bu yolu denediklerini belirtti.