Magandalar kirletti, gönüllü üniversite öğrencileri temizledi

Eskişehir’de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaparak 2 saatlik çalışma ile Kocakır ormanında 30 çuval çöp topladı.

Orman Haftasında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüyle işbirliği yapan Porsuk Meslek Yüksek Okulu Mekatronik bölümü öğrencileri, gönüllülük uygulamaları derslerini bu sefer ormanlık alanda çöp toplayarak yaptılar. Kocakır ormanının içinden geçen karayolunun kenarındaki atık ve çöpleri toplayan öğrenciler çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmiş oldular.

40 öğrenci yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile 30 çuval çöp topladı. Öğrencilere Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Demir’de eşlik etti. Atıklar geri dönüşüm merkezine çöpler ise şehir çöplüğüne gönderildi.