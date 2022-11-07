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Madenden çalınan ürünler jandarma ekiplerince ele geçirildi
Eskişehir’de bir maden ocağından hırsızlık yapan şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.
ESKİŞEHİR 07.11.2022, 09:50
Eskişehir’de bir maden ocağından hırsızlık yapan şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkmentokat Mahallesi’nde bulunan manyezit maden ocağına motosiklet ile gelen bir şahsın hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli F.S.’nin, motosikleti ile şantiyeden çaldığı tespit edilen, 1 adet kaynak makinası, 12 adet demir makara, 2 adet demir mil, 40 santimetre bant zinciri, 2 adet makara dişlisi, 1 adet pense ve 1 adet tornavida ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.