Madencilerde Geleceğe Nefes Dedi

Eskişehir’de faaliyet gösteren RHIMAGNESITA Holding üyesi MAGNESİT A.Ş. 13. Çevre ve Ağaçlandırma Bayramını kutladı. Milli Ağaçlandırma Günü ile birleştirilen etkinlikte madenciler doğaya 2023 fidan dikti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde yapılan ağaç bayramına MAŞ Genel Müdürü Ekrem Bulur, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Osmangazi Üniversitesi Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil İpek ve Prof. Dr. Adnan Konuk katıldı. Yukarı Kartal Mahallesindeki Kızılbük Madenciliğe ait sahada yapılan etkinliğin ev sahipliğini Berna Kızılbük yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı Magnesit A.Ş Genel Müdürü Ekrem Bulur yaptı. 13 yıldır fidan dikim etkinliği yaptıklarını söyleyen Bulur “Her sene kasım ayında çevre ve ağaç bayramı yapıyoruz. Son 2 senedir 11 Kasım gününe denk getirerek Milli Ağaçlandırma Gününü de kutluyoruz. Yer altındaki tek kullanımlık değeri yer üstüne çıkaran, ekonomiye kazandıran, istihdam sağlayan, ülkemize döviz getiren bir şirketiz. Son aşamada ise ağaçlandırıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Bugüne kadar 180 hektarlık bir alana 195 bin fidan diktik. 13 yıl önce diktiğimiz parsellerin artık orman olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Bu bizim sosyal sorumluluğumuz ve ülkemize olan borcumuz. Bugün, alt işletmelerimizden Kızılbük Madenciliğin bir sahasındayız. Bu aile 47 yıldır madenci bir aile. Şef Ahmet olarak bilinen Sayın Ahmet Kızılbük ve ailesini kutluyorum” dedi. Genel Müdür Ekrem Bulur konuşmasında 10 Kasım ve Karabağ vurgusu da yaptı. Sahada bulunan Atatürk posterini ve Azerbaycan bayrağını gösteren Sayın Bulur “Dün Atamızın vefatının 82. Yıldönümüydü. Hüzünlüydük ama Azerbaycan’dan gelen bir haber ile hüznümüz sevince döndü. Karabağ yeniden Türkün oldu. İşte bu yüzden Azerbaycan bayrağını astık. 21.yüzyıl ’Türk Yüzyılı’ olacak” dedi.

"Cumhuriyetimizin yaklaşan 100. yılına atfen 2023 fidan diktik"

Kızılbük Madencilik Genel Müdürü Berna Kızılbük ise ev sahibi sıfatıyla bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Kızılbük, “Biz madenciler kötü insan olarak lanse ediliyoruz, ama biz doğadan aldığımızı fazlasıyla geri veriyoruz. Yaşam için gerekli olan madeni çıkarıp, geleceğe nefes olsun diye Cumhuriyetimizin yaklaşan 100. yılına atfen 2023 fidan diktik” dedi.

Programın son bölümünde ise protokol ve madende çalışanlar sahaya dağılarak fidanları dikti.