Madenciler ESO’da bir araya geldi

Eskişehir ve bölgesinin önemli maden üreticilerini bir araya getiren Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası’nda toplandı.

Sektörde yaşanan uzun izin süreçleri ile sorunlar üzerine çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycıoğlu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile kümeye yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilecek istişare toplantısı değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Eskişehir maden sektörü firmalarıyla Osmangazi Üniversitesi Maden ve Jeoloji mühendisliği öğrencileriyle bir araya getirecek, madencilik sektörünün algısını yükseltecek çalışmalar planlandı.