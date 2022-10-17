Maden şehitleri için otobüs terminalinde lokma dağıtıldı

Bartın’da yaşanan maden faciasında şehit olan madenciler için Eskişehir’de lokma dağıtıldı.

Bartın’ın Amasra İlçesi’nde bulunan bir madende 14 Eylül’de gerçekleşen patlamada şehit olan 41 madenci için ülke genelinde çeşitli anma törenleri düzenlendi. Eskişehir’de de otobüs terminalinde hizmet veren bir firma çalışanları felakete duyarsız kalmadı. Hayatını kaybederek şehit olan 41 madenci için otobüs terminalinde lokma dağıtımı yapıldı.