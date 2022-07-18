Maddi hasarlı trafik kazası Çevre Yolu’nda trafiği felç etti

Eskişehir’de iki otomobilin ve bir tırın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası Çevre Yolu’nda trafiği adeta kilitledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. İddialara göre 34 UGU 66 plakalı otomobil, 26 ADU 891 plakalı tıra çarptıktan sonra savrularak 26 ABY 333 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana gelirken, karayolunun iki şeridi trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle yüzlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk sürücülere zor anlar yaşattı.