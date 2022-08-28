Macera severler gece yürüyüşünde buluşuyor

Eskişehir’de doğa ve macera severlerin bir araya gelerek oluşturduğu ekip, Kent Ormanı’nda gece yürüyüşü yaparak doğal güzelliklerin keyfini sürdü.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), kentin farklı kırsal alanlarında gerçekleştirdiği gece yürüyüşlerini sürdürüyor. Son olarak yaklaşık 25 kişi ile Kent Ormanı’na giden macera severler, 10 kilometrelik parkur ile yürüyüşü tamamladı. Güzergahta bulunan ve uğrak noktalardan biri haline gelen Bademlik Tepesi’nde mola veren ekip, şehir ışıklarına karşı oturarak bir süre vakit geçirdi. Doğa, şehir ve gökyüzü manzarasının bir arada bulunduğu ve saatler süren yürüyüş, başlangıç noktasına geri dönülmesiyle sona erdi.