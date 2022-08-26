Son Dakika
Sivasspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. G Grubu’nda mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, Slavia Prag (Çekya), Cluj (Romanya) ve Balkani (Kosova)
Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu’nda mücadele edecek olan turuncu-lacivertli ekip, Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Rigas Skola (Letonya) ile karşılaşacak.
Başkan Büyükkılıç: “Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor”
LÖSEV Gençleri Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti
LÖSEV Lösemili Çocuklar Eğitim ve Sağlık Vakfı Eskişehir İl İrtibat Ofisi, yaz okulu etkinlikleri çerçevesinde lösemi ve kanserle mücadele etmiş çocuklar ve gençlere farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. LÖSEV Gençlerinin bir durağı da Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu.
ESKİŞEHİR 26.08.2022, 15:01
LÖSEV Lösemili Çocuklar Eğitim ve Sağlık Vakfı Eskişehir İl İrtibat Ofisi, yaz okulu etkinlikleri çerçevesinde lösemi ve kanserle mücadele etmiş çocuklar ve gençlere farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. LÖSEV Gençlerinin bir durağı da Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu.
LÖSEV ’in yaz okulu etkinlikleri ile her hafta yeni bir deneyim kazanan kanserle mücadele etmiş çocuk ve gençler, etkinliklere katılarak şu an kanserle mücadele eden kardeşlerine umut olmayı hedefliyor. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yetişen LÖSEV Gençleri, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek anlamlı bir yolculuk yaptı ve Müze Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Burcu Çalıkuşu Aykanat’tan bilgi aldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
26
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü