Liseli öğrencilerin Robotik ve Kodlama Sergisi

Eskişehir’de öğrenim gören liseli öğrencilerin hazırladığı 23 adet el emeği göz nuru projeler Robotik ve Kodlama Sergisi’nde beğeniye sunulurken, teknolojiye meraklı vatandaşlar stantların başına giderek projeleri yakından inceledi.

Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi’nden 75 öğrencinin hazırladığı 23 proje Robotik ve Kodlama Sergisi adıyla Espark AVM’de sergilenmeye başlandı. Alışveriş Merkezi’nin zemin katında dün açılışının gerçekleştirildiği sergide Akıllı Okul Sistemi, üç boyutlu yazıcı, biyoplastik, dans eden araba, yorgunluk algılayıcı yapay zekâ, filament yapma makinesi ve mekanik robot göz gibi birçok proje vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Teknolojiye meraklı vatandaşlar öğrencilerin kurduğu stantlarda sergilenen projeleri yakından inceleyerek detaylı bilgiler aldı. Liseli öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları projelerin 2 Haziran’a kadar ziyaret edilebileceğini ifade eden Bilgisayar Öğretmeni Ahmet Oğuz, sergide robot projelerin özellikle çocukların ilgisinin çektiğini belirtti.

“El emeği göz nuru projeler bu sergide”

Sergide flamenk üretme makinesinden, üç boyutlu yazıcıya, engelden kaçan araçlardan çizgi izleyene kadar birçok projenin yer aldığını dile getiren Oğuz, “Teknofest’te yarışmaya katılan dronlar ve İHA’lar da sergimizde bulunuyor. İnsansız göz sistemleri, çeşitli garaj sistemleri ve yapay zekâyla çalışan akıllı yoklama sistemi serginin nadide parçalarından. 75 öğrencimizin el emeği göz nuru projelerimiz bunlar. Robot örümcek projemiz küçük yaştaki çocukların ilgisini çekiyor. Teknolojiye ilgisi olanların bu sergimize gelip projeleri incelemelerini tavsiye ediyoruz. İnsansız göz ve flamenk üretme makinemiz vatandaşların oldukça ilgisiyle karşılandı. Ayrıca yolda araç sürücülerinin yorgunluğunu yapay zeka ile tespit edebilen yazılım projemiz de ilgi görüyor. Burada sergilenen birçok proje kendi kategorilerinde Teknofest’te ve MEB’in düzenlediği robot yarışlarında yer alan projeler” diye konuştu.

Bilgisayar Öğretmeni Ahmet Oğuz, Robotik ve Kodlama Sergisinin 2 Haziran Salı günü akşam saatlerine kadar teknoloji tutkunu vatandaşların ziyaret edebileceğini de sözlerine ekledi.