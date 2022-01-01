Liseli öğrenciler hayvancılığı yerinde öğrendi

Eskişehir’de lise öğrencileri, büyükbaş hayvancılığı yerinde öğrenerek, teorik eğitimlerini uygulamaya dönüştürdü.

Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı bölümü öğrencileri, çiftçileri ziyaret ederek büyük baş hayvanların tırnak bakım çalışmalarını sahada yaptı. Bu çalışma sayesinde öğrenciler teorik eğitimlerini uygulamaya dönüştürme fırsatı bulurken, çiftçilere de destek oldular. Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Halil Göbekli ineklerin ve atların tırnak bakımının nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi ve öğrenciler de ineklerin tırnak temizleme işlemini deneyimleme fırsatı buldular.