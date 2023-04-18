Lise öğrencilerinden ‘DSİ 3. Bölge Laboratuvarlarına’ teknik gezi

Eskişehir Atatürk Lisesi öğrencileri, ‘DSİ 3. Bölge Laboratuvarlarına’ teknik gezi düzenledi.

Eskişehir Atatürk Lisesi; Gezi-Tanıtma ve Turizm Kulübü’nün bir çalışması olarak, Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencileri, fen-mühendislik konuları çerçevesinde, ‘Eskişehir DSİ 3.Bölge Laboratuvarlarına’ teknik gezi düzenledi.

Atatürk Lisesi kimya öğretmeni Suha Karaaslan, ‘’DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü çalışanları; konuk öğrencilere, bünyesinde bulunan Kimya, Biyokimya, Beton ve Zemin laboratuvarlarında, ‘fen-mühendislik’ konularında bilgi ve beceri düzeylerinin artmasına yönelik ‘seminer ve workshop’ eğitimi verdi. Ayrıca su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi, hakkında temel bilgiler verdi. Atatürk Lisesi öğrencilerinin laboratuvarlarda bulunan ‘araç ve gereçlerin çalışma prensipleri’ hakkında sorularını da cevapladı’’ dedi.

Birinci şahıs bakış açısıyla eğitim bir fırsat

Eskişehir Atatürk Lisesi Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencilerine danışmanlık yapan Kimya Zümresi öğretmenleri şunları söyledi:

"Gezimizin amacı; öğrencilerimizin ‘fen ve mühendislik’ konuları ile ilgili bilgi, beceri düzeylerinin artmasını sağlamaktı. Eskişehir’de bulunan ‘DSİ 3. Bölge Laboratuvarları’ bizim için fırsat. Laboratuvar uygulamalarını, alınması gereken iş güvenliğini ve laboratuvar disiplinlerini yerinde görmek, birinci şahıs bakış açısıyla seminer almak öğrencilerimize verimi yüksek kazanımlar sağladı. Cihaz, araç- gereç ve teknik donanım bakımından zengin olan laboratuvarlara, farklı dönemlerde tekrar teknik gezi yapmak isteriz. Ayrıca DSİ 3. Bölge tüm kurum ve çalışanlarına; öğrencilerimize zaman ayırıp yeni deneyimler kazanma ortamı sağladıkları için Atatürk Lisesi olarak çok teşekkür ediyoruz.’’