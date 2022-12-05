Lezzet ve şifa kaynağı nar suyunun tam zamanı

Müşterilerinin yoğun talebi üzerine Eskişehir’de işlettiği kıraathanede sıkma nar suyu satışı yapan Burak Kuş, “Hastalıklardan korunmak için herkes nar suyu içiyor. Nar suyunun tam zamanı” dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları hızlı bir artış gösterdi. Vatandaşlar ise geleneksel yöntemlere yoğunlaştı. Birçok kişinin sıkma meyve suyuna talep göstermesinden dolayı işlettiği kıraathanede nar suyu satmaya başlayan Burak Kuş, “Biz talepten memnunuz müşterilerimiz de üründen memnun” dedi.

“Birçok müşterimiz sıkma meyve suyu soruyordu”

Müşterilerinin talebi doğrultusunda kendi bahçelerinde yetişen narlardan getirerek sıkma nar suyu sattıklarını belirten Burak Kuş, talepten memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaz aylarında müşterilerimiz genelde soğuk içecekler tercih ediyor. Limonata ve gazlı içecekler sıcak havalarda yoğun talep görüyor. Kış aylarında ise birçok müşterimiz sıkma meyve suyu soruyordu. Biz de kendi bahçemizde yetişen narları getirdik. Sıkma nar suyu satmaya başladık. Hastalıklardan korunmak için herkes nar suyu içiyor. Yoğun şekilde talep oluştu. Özellikle yaşı ilerlemiş olan müşterilerimiz çay yerine nar suyu içmeye başladı. Bir kesim de çaya 3 lira vermektense nar suyuna 10 lira veririm diyor. Biz talepten memnunuz müşterilerimiz de üründen memnun.”