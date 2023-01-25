Lazer epilasyon kimlere uygulanmaz

Eskişehir Fizyomer Terapia bünyesinde kurulan Fizyomer Estetica Cilt Sağlığı ve Hastalığı biriminde FDA onaylı ödüllü bir cihaz olan yeni Elit Plus Alexandrite ve Nd;Yag Lazer Epilasyon cihazı ile uzman kontrolünde yapılan ağrısız lazer epilasyon uygulaması hakkında bilgi veren Cildiye Uzmanı Dr. H. Turgay Bereket, uygulama öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Lazer epilasyonun kimlere yapılamayacağını anlatan Dr. Bereket, bunları şöyle sıraladı,

“Gri ve beyaz saçı olanlara, ışığa karşı alerji ve hassasiyeti olanlara, antikuagülan ilaç kullananlara, önceden lazer epilasyon yaptırıp leke kalan hastalara, tetrasiklin, retinoid gibi ışığa hassasiyeti artıran ilaç kullananlara, ışık çakmasının tetikleyebileceği hastalığı (epilepsi gibi) hastalığı olanlara, herpes (uçuk) öyküsü olan, kalp pili olan hastalara, hamilelik ve hamilelik riski olanlara, kanser hastalarına, sedef - liken-lupus gibi cilt hastalığı olanlara, altın tedavisi alan ve almış olanlara, ciltlerinde açık ve koyu leke kalma eğilimi olanlara, şüpheli pigmente lezyonu olanlara lazer epilasyon yapılamaz.”

Lazer epilasyondan önce bunları yapmayın

Lazer epilasyon öncesi dikkat edilecekler hakkında da bilgi veren Eskişehir Fizyomer Estetica Cilt Sağlığı ve Hastalığı Uzmanı Dr. Turgay Bereket, şunları söyledi:

“Epilasyon öncesi peeling, keselenme fırçalanma gibi işlemler uygulanmamalı. Cildin hassas olması, lazer uygulama sonucu fazla acı hissedilmesi ve cildin tahriş olmasına neden olabilir. Bu tür işlemlerin lazer epilasyon uygulamasından 1 hafta sonraya ertelenmesi uygun olur. Lazer epilasyon uygulanmasında önce bölgenin temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir. Bronzlaşmış cilde lazer epilasyon uygulanması önerilmez. Bu işlemlerin ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında yaptırılması epilasyon öncesi ve sonrasında güneş koruyucu kremlerin kullanılması önerilir.”

Kıllar 3-4 gün önce jiletle kesilmeli

Kadınlarda epilasyon işlemlerinin adet döneminin 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası yapılmamasının tercih edildiğini ifade eden Dr. Bereket, “Bu dönemde yapılacak uygulamalarda hormonların etkisi nedeni ile işlem ağrılı olabilir. Aynı zamanda yapılan işlemin etkisi daha az olabilir. Çok hassas ciltlerde ağrıyı azaltan kremler sürülebilir. Günümüzde kullandığımız cihazlarda ağrıyı azaltmak için işlem esnasında soğuk hava veren sistemler bulunmaktadır.” şeklinde konuştu. Lazer epilasyonunda 1 ay öncesine kadar kılların ağda, epilatör, cımbız veya ip gibi işlemlerle alınmaması gerektiğini aktaran Dr. Bereket, “Bunun nedeni lazer epilasyonunun etki etmesi için kılın köküne kadar uzaması gerektiğidir” diye konuştu.

Tüylerin lazer epilasyonundan önce kısaltılması gerektiğini anlatan Dr. Bereket, “Alexandrite ve Nd;Yag lazerde kılların boyu 1-2 mm olacak şekilde kısaltılmalıdır. Bu süre jiletle kısaltma işlemi çabuk uzayan kıllarda 3 gün yavaş uzayan kıllarda ise 4 gün öncedir” dedi.

Epilasyon sonrası nelere dikkat edilmeli

Epilasyon işleminden sonra ciltte hafif kızarıklık ve ödem olabileceğini aktaran Dr. Bereket, “Bu durum kişide rahatsız edici ve ağrılı oluyorsa kızarık olan bölgelere soğuk kompres uygulanmalı, sonrasında nemlendirici kremler sürülmelidir. Bir sonraki lazer seansına giderken de nemlendirici krem sürülmesi cildin esnek tutulması sonucu lazer epilasyon işleminin daha iyi sonuç vermesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Dr. Turgay Bereket, lazer epilasyon sonrası yapılması gerekenleri ise şöyle açıkladı,

“30 veya daha yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler sürülmeli. İlk 24 saat sıcak su ile temas ettirilmemeli. Kabuklanma olursa el sürülmemeli, 48 saat parfüm deodorant kullanılmamalı, tıraş edilmemeli, 3 gün kese peeling uygulanmamalı, enfeksiyon bulgusu varsa doktora danışılmalı, uygulama sonrası 3 gün ağır egzersiz ve spor yapılmamalıdır. İlk 24 saat cildi kapatacak allık, fondöten gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.”