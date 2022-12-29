Lavantalar öğrencilerin ellerinden toprakla buluştu

Eskişehir’de Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Tarım bölümü öğrencileri lavanta ve marul dikimi gerçekleştirdi.

Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Tarım bölümünde yeni modeller uyguluyor. Toplam 28 öğrencisi bulunan bölümü; 36 dekarlık uygulama yapacağı, öğrencilerin elde ettiği ürünün gelirinin de kendilerine ait olacağı bir model ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Sahaya inerek uygulamalı eğitim fırsatı bulan öğrenciler, son olarak lavanta ve marul dikimi gerçekleştirdiler.

Lavanta ve marul fide dikimine Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ile Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci eşlik ettiler.