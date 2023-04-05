Lavanta fidanları ile otizm farkındalığı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Haftası etkinliklerinde Ulu Önder Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün birlikte düzenlediği etkinlikte, 100 adet lavanta fidanı öğrenciler ile birlikte saksılara dikildi.

Otizm Haftası farkındalık gününe dikkat çekmek için yapılan etkinliğe Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan katıldı.

Fidan dikerken yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan çocuklara, törene katılan protokol tarafından küçük hediyeler de dağıtıldı.