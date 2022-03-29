Lande’ye TÜBİTAK ödülü

Bilişim sektöründe network ve server kabinet üretimlerini Eskişehir’de sürdüren Lande, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları arasında geçerli olan Ufuk 2020 Araştırma ve Inovasyon Destekleme Programı’ndaki başarısı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ufuk 2020 Araştırma ve Inovasyon Destekleme Programı’nda, bin 349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı proje, AB’den yaklaşık 300 milyon avro fon almayı başardı. Avrupa’dan çok sayıda kuruluşun dâhil olduğu büyük konsorsiyumlu projeleri 29 Türk koordinatör yürütüyor. Bir sanayi kuruluşu olarak inovasyon dalındaki “Küçük Veri Merkezleri için Yapay Zeka Destekli Soğutma Sistemi (ECO-Qube)” isimli projesiyle koordinatörlük görevini üstlenen Lande’ye ödülü, Ufuk Avrupa Programı açılış etkinliğinde verildi. Etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Avrupa Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel katıldı. Eco-Qube Proje yöneticisi Evren Candemir, Lande adına ödülü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden aldı.

Tamamlanmasına 17 ay kaldı

ECO-Qube hakkında bilgilendirmelerde bulunan Lande yetkilileri, uçta hesaplama uygulamalarında hem donanım hem de yazılım bileşenlerinin artırılmış kontrolü ile enerji verimliliği ve soğutma performansını artırmayı amaçlayan bütünsel bir yönetim sistemi olduğunu vurguladı. Aktif veri merkezi bileşenlerine ait verilerin anlık değerlendirilmesine dayanan veri odaklı bir yaklaşıma sahip olan ECO-Qube, toplam enerji sarfiyatını oluşturan tüm değişkenlerin anlık olarak kontrol edilmesi ve yapay zekâ ile birbirine bağlı olarak yönetilmesini de sağlıyor.

36 ay sürmesi hedeflenen ve tamamlanmasına 17 ay kalan ECO-Qube, projede kullanılacak teknolojilerin gerçek veri merkezlerinde denenmesi, çıktılarının uçta hesaplama sistemlerinin enerji verimliliğinin artırılması için iyi uygulama örnekleri ve rehberler oluşturarak son kullanıcılara sunulmasını amaçlıyor.