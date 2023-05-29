KYK yurdunda yaşayan depremzede çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

KYK Doğan Aslanbey Yurdu’nda misafir edilen depremzede çocuğun doğum günü yurt görevlileri tarafından sürpriz yapılarak kutlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Antakya’dan Eskişehir KYK Doğan Aslanbey Yurdu’na yerleştirilen aileler, burada adeta evlerinde gibi hissediyor. Yurt görevlileri ve öğretmenler, depremzede vatandaşların yaşadığı zor günleri atlatıp, yaralarını sarmak için canla başla çalışırken, şehrinden ayrı ilk doğum gününü geçiren Miray Faiz isimli çocuğu da unutmadı. Yurt yerleşkesinin bahçesindeki bir kamelya süslendikten sonra aşağı indirilen Miray, kendisine hazırlanan doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Heyecanlı bir şekilde mumlarını üfleyip, arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Miray, 8’inci yaşını büyük bir mutlulukla kutladı. Arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte dans edip, oyunlar oynayan Miray, çok mutlu olduğunu söyledi.