Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Cihan Ertok güven tazeledi

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği (EKKKDD) Genel Kurul toplantısında mevcut Başkan Cihan Ertok 4’üncü kez seçimi kazandı.

Taşbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya dernek üyeleri ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) yönetim kurulundan Hakan Karuk katıldı. Genel kurulda yapılan seçimde Cihan Ertok, 4’üncü kez başkan seçildi.

Seçim sonrası duygu ve düşüncelerini belirten Ertok, şu ifadeleri kullandı:

“Halkımıza ve cemiyetimize hizmet etmek için 4’üncü sefer başkanlığa aday olduk. Seçime genç bir kadroyla katıldık. Daha önce de genç bir kadro oluşturmak istediğimizi söylemiştik. Bu projemizi desteklediler. Her sene gençlerden kadromuza ilave ediyoruz. Bu sene de gençleri projelerle birlikte kadromuza kattık. İnşallah önümüzdeki 2 yıllık dönemde iyi işler yapmak istiyoruz. Camiamız gençlerimizi desteklesin, geleceğimiz onların elinde. Camiamız gençlerimize ve derneğimize sahip çıksın.”