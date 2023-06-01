Kuzenlerini öldüren sanık hakim karşısında

Eskişehir’de akrabalarınca eve bırakılmadığı için yürümek zorunda kalıp, ruhsatsız tabancayla yakalanarak geceyi nezarette geçirdiği için 2 akrabasını öldürdüğünü iddia eden sanık hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile ağabeyi Muharrem Baran Akdemir hazır edildi. Sanıkların tutuklu bulunan babası İsmail Akdemir ise hastanede kanser tedavisi görmesi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

“Hatamı kabul ediyorum”

Savunmasında, savcılık sorgusundaki ifadesini reddeden ve suç isnadını kabul eden sanık Beytocan Akdemir, “Olaydan 2 gün önce Polat, Volkan ve diğer akrabalarımla birlikte uyuşturucu kullandık. Polat arabayı sürüyordu. Dönüşte beni eve bırakmadı. Ben de yürüyerek giderken üzerimde ruhsatsız silahla yolda bekçilere yakalandım. Geceyi nezarette geçirmek zorunda kaldım. Bu sebeple ötürü sosyal medyada tartıştık, küfürleştik. Olayda ise hatamı kabul ediyorum. Araçtan tüfekle indim. Öldürme kastım yoktu. Üzerime saldırdılar. Kurtulma amaçlı ateş ettim” dedi.

“Ağabeylik iç güdüsü ile suçu kabul ettim”

Sanık Muharrem Baran Akdemir savunmasında, “Olay anında babamın elinde satır gördüm. Beytocan’da tüfek varmış. Ben kimseye bir müdahalede bulunmadım. Volkan’ın vurulduğunu gördüm ancak Polat’ı görmedim. Araçta bulunan diğer tüfeği ise kullanmadık. Kardeşimle emniyetteyken Polat’ın öldüğünü öğrendik. Beytocan, ‘cezaevinden yeni çıktım ağabey, cinayetleri sen üstlen, yoksa intihar ederim’ dedi. Ben de ağabeylik içgüdüsüyle kabul edip savcılıkta yalan ifade verdim” diye konuştu.

“Çocuklarımı ayakkabı boyayarak büyüttüm”

Olay sırasında yaralanan, maktuller Polat Gezgin ve Volkan Şenel’in babası Selim Gezgin mahkemedeki ifadesinde, “Beytocan’ı kışkırtan ve hedef gösteren ağabeyidir. Ben 5 çocuğumdan ikisini kaybettim. Çocuklarımı yıllarca saat gözetmeksizin ayakkabı boyayarak büyüttüm. Şimdi 2 çocuğum toprağın altında. Sanıklar da benim elimde büyüdüler, onlar kuzenlerdi. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak’ta ikamet eden Volkan Şenel (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları İsmail Akdemir (51) ve oğulları Beytocan Akdemir (21), Muharrem Baran Akdemir (23) arasında 25 Eylül’de kavga çıktı. Kavgada Beytocan Akdemir, iddiaya göre olay yerine geldikleri 26 AFM 477 plakalı araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şenel ve Polat Gezgin’e ateş açtı. Ağır yaralı olarak kentteki hastanelere sevk edilen Volkan Şenel ve Polat Gezgin hayatını kaybetti. Geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi’ndeki farklı sokaklarda yakalandı. Cinayet şüphelileri Beytocan, Muharrem Baran ve babaları İsmail Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılar hakkında hazırlanan iddianamede, Volkan Şenel ve Polat Gezgin’i “kasten öldürme” suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca zanlıların akrabaları Erhan Şenel’i kasten yaralamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi.